Kaynak: Haber Merkezi

Şarkıcı Atilla Taş, kızının vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin dört bir yanından kendisine ulaşan destek için teşekkür eden Taş, acısının henüz çok taze olduğunu söyledi.

"ACIMI TARİF EDECEK KELİME BULAMIYORUM"

Taş, mesajında yaşadığı zor günlerde kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hala çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş" ifadelerini kullandı.

Cenazede bazı sanatçı arkadaşlarının bulunmadığı yönündeki eleştirilere de değinen Taş, olayın ani gelişmesi ve mekan farklılığı nedeniyle yalnız görünmüş olabileceğini, sanatçı arkadaşlarının büyük bölümünün kendisini aradığını belirtti.

"EVLADIMDAN YADİGAR İKİ KUZUMLA İLGİLENMEK İSTİYORUM"

Taş, bundan sonraki süreçte kızından yadigar kalan iki torunuyla ilgilenmek istediğini belirterek, kızına duyduğu özlemin hiç bitmeyeceğini ifade etti. Mesajının sonunda ise henüz iyi olmadığını ancak torunları için güçlü olmak zorunda olduğunu söyledi.