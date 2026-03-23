Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de bulunan evinde yaşamını yitirdi. Köse, Maslak'taki Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattaki dairesinin balkonundan düşerek can verdi. Köse'nin şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatılırken ünlü yapımcının psikolojisinin bozuk olduğu ve 3 aydır evden çıkmadığı iddia edildi.

'ARDIMDAN BİR TON İFTİRA ATTIN, MİLYONLARCA LİRAMI ÇALDIN'

Köse’nin ölümü sonrası şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından Köse ile ilgili, zehir zemberek ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu.

Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ardımdan bir ton iftira attın!

Milyonlarca liramı çaldın!

Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın!

İşimden ekmeğimden ettin, (bir çok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı! Seda Sayan’a pornocu yakıştırması yaptın! Ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın!Yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile! taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye! Hep sustum yuttum! Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!”

ÖLMEDEN ÖNCE NOT BIRAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Erol Köse'nin bıraktığı öne sürülen nota tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ulaştı. Notta, "ALS hastasıyım, mecburdum, sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın" yazdığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgiye göre Köse, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek yaşamını yitirdi. Köse'nin ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor. tv100'ün edindiği bilgilere göre Köse'nin yardımcısı resepsiyona gelerek, Köse ile görüşmek istediği, Köse'nin de yardımcısı için "Beklesin, ben geliyorum" dediği ve bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Köse'nin şüpheli biçimde yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.