Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran bayraklı TOUSKA adlı kargo gemisinin ABD’nin uyguladığı deniz ablukasını aşmaya çalıştığını öne sürdü.

Trump, yaklaşık 275 metre uzunluğunda olduğu belirtilen geminin Umman Körfezi’nde USS Spruance tarafından durdurulduğunu ifade etti. Açıklamaya göre gemiye önce durması yönünde uyarı yapıldı.

İranlı mürettebatın çağrıya uymadığını savunan Trump, bunun üzerine Amerikan savaş gemisinin motor dairesini hedef alarak gemiyi hareketsiz bıraktığını söyledi.

ABD Başkanı, TOUSKA’nın şu anda Amerikan deniz piyadelerinin gözetimi altında bulunduğunu ve yükünün incelendiğini belirtti. Trump ayrıca geminin geçmişte yasa dışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırım listesinde yer aldığını öne sürdü.