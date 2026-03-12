Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürdal, Osmanlı döneminde inşa edilen İzmir-Aydın demir yolu hattının Anadolu'daki demir yolu ağının gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Bu hattın bir kolu olan Eğirdir güzergahının restore edilerek kültür ve doğa turizmine açılması gerektiğini ifade eden Gürdal, "Bu hat, 22 Eylül 1865'te İngiliz sermayesi ile Osmanlı Devleti arasında yapılan anlaşma kapsamında 'Osmanlı Demiryolu Şirketi' tarafından inşa edildi. İzmir ile Aydın arasındaki 130 kilometrelik hat yaklaşık 10 yılda tamamlanarak 1876 yılında işletmeye açılmıştı. Demir yolunun verimli sonuçlar vermesi üzerine hat ilerleyen yıllarda genişletildi. 1889'da Nazilli'ye, 1890'da ise Dinar'a kadar uzanan yeni hatlar inşa edildi." bilgisini verdi.

Stratejik öneme sahip olan Eğirdir'e de bu hattın Dinar'dan uzatıldığına dikkati çeken Gürdal, Eğirdir demir yolu hattının 1 Kasım 1912'de hizmete girdiğini kaydetti.

İstiklal Savaşı döneminde bu hattın kullanıldığını belirten Gürdal, "Demir yolu hattı yaklaşık 91 yıl boyunca işledi. Hat, kapasite kullanımındaki yetersizlik gibi ekonomik gerekçelerle 2003 yılında kapatıldı. Ancak geriye 114 yıllık çok kıymetli bir miras kaldı." dedi.

"TAŞ GAR BİNASI MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Demir yolu güzergahında yer alan kültür varlıklarının korunarak turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Gürdal, taş yapıdan inşa edilen gar binasının küçük bir restorasyonla etnografya müzesine dönüştürülebileceğini söyledi.

Gürdal, "Küçük bir onarımla bu taş bina iç donanımıyla birlikte müze haline getirilebilir. Böylece hem kültürel miras korunur hem de ilçeye ekonomik katkı sağlanır." önerisinde bulundu.

Gar binasına yaklaşık 300-350 metre mesafede 150 metre uzunluğunda bir demir yolu köprüsü bulunduğunu aktaran Gürdal, köprünün 9 çelik ayak üzerine kurulduğunu, ayak aralıklarının 15 metre olduğunu ve orta bölümde yüksekliğin yaklaşık 10 metreye ulaştığını anlattı.

ATATÜRK'ÜN EĞİRDİR ZİYARETİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün de Eğirdir'i bu hat üzerinden ziyaret ettiğini hatırlatan Gürdal, İstiklal Savaşı sonrasında savaşta önemli katkı sağlayan il ve ilçeleri ziyaret eden Atatürk'ün 6 Mart 1930'da özel treniyle buraya geldiğini söyledi.

Trenin demir köprüye yaklaşırken yavaşladığını aktaran Gürdal, "Atatürk penceresini açarak Eğirdir'i, gölü ve göl içindeki Yeşil Ada ile Can Ada'yı görmüş ve 'Ne muhteşem bir manzara.' sözünü söylemiştir." dedi.

Bu ziyaretin ardından 1933 yılında belediye encümeninin aldığı kararla Eğirdir halkının Atatürk'e bir ada hediye ettiğini belirten Gürdal, hattın tarihi ve manevi değerinin büyük olduğunu dile getirdi.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ TURİZMİNE AÇILABİLİR

Gar binası ile demir köprü arasındaki yaklaşık 300-350 metrelik güzergahın doğa ve dağ yürüyüşü turizmine de uygun olduğunu ifade eden Gürdal, hattın turizme kazandırılmasının Eğirdir ekonomisine fayda sağlayacağını söyledi.

Gürdal, "Amacımız, bu tarihi gar binası ve demir yolu köprüsünün korunarak turizme açılmasıdır. Bu değerler hem yaşatılmalı hem de bölgeye ekonomik olarak değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.