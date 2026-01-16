Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1 ve 2'nci sınıfların karnesinden Atatürk resmini kaldırdı. Eğitimciler MEB'in bu uygulamasına tepki gösterirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz konusu uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, Atatürk’ü sevdiklerini söyleyerek niyet okuyuculuğu yapıldığını savundu.

'DEMODE BİR YAKLAŞIM'

Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım" diyen Tekin şunları söyledi: "Biz de Türkiye Yüzyılında Maarif modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık."

'MUHALEFETİ KINIYORUM'

"Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekte mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bu açık bir niyet okuyuculuktur. Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama. Bu da karnemiz."