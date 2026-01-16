Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilemiyor. Adres bu kez Siirt. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar kapsamında dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Facebook Marketplace isimli alışveriş platformu üzerinden "araç satım ilanı" içerikli sahte ilanlar oluşturularak, kamuoyunda "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle üçüncü kişilere ait araçların kendilerine aitmiş gibi gösterildiği, bu yöntemle 4 kişinin toplam 1 milyon TL tutarında dolandırıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Y.K. ve E.K. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.