Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 'figür operasyonu' düzenlendi.

EĞLENCE MEKANLARINA DAVET ETTİLER

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları erkekleri belirlenen eğlence mekanlarına davet ettikleri, burada mağdurlara fahiş tutarlarda hesap çıkarıldığı belirlendi.

Hesaplara itiraz eden mağdurların tehdit edildiği ve darp edildiği, paraların ise nakit, POS cihazı ya da banka transferi yoluyla tahsil edildiği tespit edildi. Şüphelilerin bir günde ortalama 5-6 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi.

19 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık sistemini organize ettiği belirlenen mekan sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu, çok sayıda benzer olaya karıştığı tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.