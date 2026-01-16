Nefes'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kararıyla ilkokul 1 ve 2’nci sınıf öğrencilerine karne yerine verilen 'Öğrenci Gelişim Raporları'ndan Atatürk, Türk bayrağı ve İstiklal Marşı çıkartıldı. Tarikat ve cemaatlere kapılarını ardında kadar açan Milli Eğitim Bakanlığı’nın ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı ve İstiklal Marşını kaldırması başta eğitimciler, sendikalar ve veliler olmak üzere bütün vatandaşların tepki göstermelerine neden oldu.

AKP AFİŞİ BENZETMESİ

Olayın bir diğer dikkati çeken durumu ise raporda AKP iktidarı dönemine hayata geçirilen projelere ait görsellerin boy göstermesi oldu. Görsellerde; İstanbul Havalimanı, KAAN, TÜRKSAT, TOGG, mikro uydu fırlatma sistemi, TCG Anadolu, insansız hava aracı, yüksek hızlı tren, turbofan motoru, sondaj ve sismik arama gemisine yer verildi. Raporlar hakkında “AKP afişi gibi” tanımlaması yapıldı. MEB’in bu uygulaması geniş kitleler tarafından öfkeyle karşılanırken bazı okullarda öğretmenler, “Öğrenci Gelişim Raporu”nun üzerine Atatürk çıkartması yapıştırdı.

'CUMHURİYET ÖĞRETMENİ SESSİZ KALMAYACAK'

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, “Atatürk’ü anlatmak ve yaşatmak bu ülkedeki her öğretmen için bir tercih değil, meslek onurudur. Dünyada Başöğretmen unvanını taşıyan tek lider olan ve ülkenin geleceğini öğretmenlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, eğitimden ve tarih bilincinden bilinçli biçimde eksiltilmek istenirken, adına ve resmine duyulan rahatsızlıkla yapılan bu ve benzeri uygulamalara Cumhuriyet öğretmeni sessiz kalmıyor, kalmayacak. Öğretmenler açıkça şunu söylüyor: ‘Unutturamayacaksınız, biz varız’” dedi.