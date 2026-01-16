Spirit Airlines, Ekim ayı başından itibaren yaklaşık bir düzine şehirdeki seferlerini sonlandırdı. Spirit Airlines'in 2025 Aralık ayına kadar sürecek kademeli küçülme planı devam ediyor. Etkilenen şehirler arasında Sacramento, San Jose, Oakland ve San Diego gibi önemli merkezlerin yanı sıra New Mexico, Tennessee, Alabama, California ve Oregon eyaletleri de var.

YÜZLERCE ÇALIŞAN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILIYOR

Şirket ücretsiz izin uygulamasını genişletti. Daha önce 330 pilotu ücretsiz izne çıkaran Spirit Airlines, kasım ayında 270, 2026 başında 365 pilotu daha ücretsiz izne gönderecek.

Spirit Airlines, küçülme planı dahilinde 100 uçağını filosundan çıkaracak. 52 Airbus uçağı satın alma taahhüdü ile 10 uçaklık opsiyonu da iptal edecek. Şirket yetkilileri, devam eden yeniden yapılanmanın bir parçası olarak kapasiteyi azalttıklarını ve organizasyonu daha küçük filo boyutuna uyumlu hale getirdiklerini ifade etti.

İflas başvurusu yapan Spirit Airlines, uzmanların değerlendirmelerine göre, 475 milyon dolara kadar finansman destek alacak.