Milyonlarca öğrenci 16 Ocak günü karne heyecanı yaşayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene, müfredat kapsamında uygulamaya koyduğu değerlendirme sistemi, eğitimciler arasında tartışma yarattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, söz konusu uygulamayla, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Atatürk görselinin yer aldığı klasik karne verilmeye devam edilirken, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine “öğrenci gelişim raporu” adı altında farklı bir belge dağıtılıyor.

Tepkilerin odağında ise, 1. ve 2. sınıflara verilen bu belgede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi bulunuyor. Eğitimciler ve veliler, aynı eğitim kademesinde farklı simgesel uygulamaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

'BİLİNÇLİ BİR TERCİH'

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, uygulamanın pedagojik bir zorunluluktan kaynaklanmadığını söyledi.

Bebek, “Yeni müfredat kapsamında ilkokul birinci ve ikinci sınıflar, ortaokul beşinci ve altıncı sınıflar ile lise dokuzuncu ve onuncu sınıflar Maarif Programı kapsamında eğitim almaktadır. Şimdiye kadar karnelerin bir yüzünde her zaman Atatürk resmi bulunan geleneksel uygulamada bu yıl değişiklik yapılarak, Maarif Programı kapsamındaki öğrencilerin karnelerinden Atatürk resmi kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Bu değişikliğin tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Bebek, erken yaşlarda verilen sembollerin çocukların değer dünyasını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan değerlendirmelerde, eğitim politikalarının ideolojik saiklerle şekillendirildiği uyarısı yapılırken, çocukların ortak tarihsel ve toplumsal değerlerden koparıldığı eleştirileri dile getirildi.

Tepkilere karşın Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.