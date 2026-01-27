Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilkokul öğrencilerine verilen yarı yıl belgesinde Atatürk'e yer vermemesi tepkilere neden oldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), skandal durum sebebiyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

AKP’li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine verilen karne yerine uygulamaya sokulan "Öğrenci Gelişim Raporu" adlı belgede Atatürk, Gençliğe Hitabe, İstiklâl Marşı ve Türk Bayrağı görsellerinin kaldırılıp yerlerine bazı siyasi propaganda görsellerinin konulması ile sergilenen, çocuklarımızın zihninden kurtarıcımız, Kurucumuz ve Değişmez Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun Gençliğe Hitabe’sini, ulusal onurumuz bayrağımızı ve bağımsızlık simgemiz İstiklâl Marşımızı silme ve Onları ulusal değerlerimizden uzaklaştırma amaçlı kabulü olanaksız girişim ile ilgili kamu davası açılması talepli suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız.