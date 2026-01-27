Süper Lig devi Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sadettin Saran ile rüzgarı arkasına alan sarı-lacivertli ekipten sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Galatasaray’ın istediği Ademola Lookman, Kanarya’ya imzayı atıyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları…
Galatasaray istemişti Sadettin Saran imzayı attırıyor: Ademola Lookman’dan Fenerbahçe’ye müjde
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandırıldı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetimden Ademola Lookman hamlesi için süreç hızlandırıldı. Daha önce Galatasaray’ın istediği yıldız isim adım adım Kanarya’ya imzayı attırıyor.Derleyen: Furkan Çelik
Daha önce kadrosuna Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe’den hücum hattı için sürpriz bir hamle geldi.
FENERBAHÇE’DEN LOOKMAN SÜRPRİZİ
Bu sezon şampiyonluk için her şeyi göze alan Sarı-lacivertli yönetim, Atalanta'dan Ademola Lookman için önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkarma yapacak ve Nijeryalı oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.
İTALYA DEVİ İNDİRİME GİTME KARARI ALDI
İtalyan medyası, Atalanta'nın Lookman için istediği 45 milyon Euro'luk bonservis ücretini 35 milyon Euro'ya düşürdüğünü yazdı.
GALATASARAY’DA TEKLİFTE BULUNMUŞTU
Yıldız isim için daha önce Fenerbahçe’nin ezeli ekibi Galatasaray’da teklif yapmıştı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim buradan olumlu sonuç alamadı.
Ademola Lookman bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 18 maçta 396 dakika süre aldı. Nijeryalı yıldız, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek 5 gole doğrudan katkı verdi.
Lookman'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor