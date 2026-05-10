TFF 2. Lig Play-Off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor arasında oynanan kritik mücadele öncesinde Bursa’da pankart tartışması yaşandı.

PANKARTI STADA SOKMADILAR

Muğla’dan yüzlerce taraftarın otobüslerle hareket ettiği final organizasyonunda, Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şubesi’ne ait pankartın stada alınmadığı öne sürüldü.

Dernek tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu girişinde emniyet görevlilerinin “Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şubesi” yazılı pankartı içeri sokmalarına izin vermediği iddia edildi.

Açıklamaya göre görevli polis memurları pankartın fotoğrafını çekerek amirlerine iletti ve gelen talimat doğrultusunda pankartın stada alınamayacağını belirtildi.

“GENELGEDE BÖYLE BİR YASAK YOK”

ADD Muğla Şube Başkanı Cahit Yaka tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Bursa Valiliği’nin maç öncesi paylaştığı genelgede sadece siyasi ve ayrılıkçı içerikli pankartlara yönelik yasak bulunduğu, dernek pankartlarına ilişkin açık bir yasak yer almadığı belirtildi.

Dernek yetkilileri, buna karşın pankartın içeri alınmamasına tepki göstererek duruma itiraz ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

“ATATÜRK STADI’NDA ATATÜRK İSMİ YASAKLANDI” TEPKİSİ

Açıklamada, karşılaşmanın Atatürk adını taşıyan bir statta oynanmasına rağmen Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan bir derneğin pankartının engellenmesinin çelişki olduğu vurgulandı.

ADD Muğla Şube Başkanı Cahit Yaka açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Atatürk Stadı’nda oynanacak bir maça Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımızın ismi ile kurulan bir dernek ve Atatürk isminin yasaklanmasının çelişkisini anlattık ama nafile. Polis memurları ‘bizlik bir şey yok, üstlerimiz var’ dediler. Bu, Atatürk ismine ve Atatürk ilkesine saygısızlıktır.

Olayla ilgili resmi makamlardan ise henüz açıklama yapılmadı.