Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan “Mustafa Kemal Atatürk bir Jeofizik Mühendisi miydi?” diye sorarak Atatürk’ün İstanbul yerine Ankara’yı başkent yapmasında depremin etkisinin olduğunu iddia etti.

Bazı vatandaşlar Ahmet Ercan’a destek verirken bazıları ise Ankara’nın askeri olarak işgali zor olduğu için tercih edildiğini ifade etti.

“Neden Osmanlı’nın başkenti olan Constantinopolis denen İstanbul’u bırakıp Ankara’yı başkent yapmıştı?” diye soran Ercan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Günümüzde 18 milyonluk İstanbul’da deprem bekliyoruz. Bu depremin çıkışı kabaca 250 milyar $ ile 400 milyar $ arasında değişirken sanayi kuruluşları yıkılırken, bir çok can kaybı da olacaktır.

Atatürk başkent olarak Ankara’yı seçerken bir çok olumlu bileşeni düşünmüştür. Bunlardan biri de depremsizliktir. Ankara’nın deprem çekincesi düşüktür, yer yapısı çok sağlamdır.

Ankara büyük depremlere odaklı yapan bir yer değil, doğu ile kuzeyindeki deprem kuşaklarının uzak etki alanındadır. Ankara doğrudan büyük bir ana kırık kuşağı üstünde değildir.

Ancak çevresinde Kırıkkale, Tuz Gölü kırığı ile kimi yerel kırık kuşakları bulunur.Bu kırıklar orta büyüklükte M5–M6,5 arası deprem üretebilir.

Bu büyüklükteki depremlerin Ankara’da etkileri yıkıcılık eşik değerine ulaşmaz.Türkiye’nin en diri kırıklarından biri olan Kuzey Anadolu Kırığı Ankara’nın kuzeyinden geçer. Büyük bir kırılmada Ankara’da yıkıcı değil, ancak gevşek yerlerdeki uyumsuz, kötü yapılarda yer yer dokunca oluşabilir.

Ankara yerleşimine yakın, Eldivan-Elmadağ ile Abdüsselam Avkulanma Kaması, Beypazarı Kör Bindirme Kuşağı olarak tanımlanan üç diri kırık bulunur.

Bunların Kuzey Anadolu Kırığı, Eskişehir Kırığı ile Kırıkkale-Erbaa kırıklarına da çok yakın bir konumdan geçtiği bilinir. Deprem etkisini belirleyen %65 oranında yerin, %35 yapının niteliğidir.

Sulak, gevşek, dolgu yerler ile dere yatakları çok sarsılır. Kayalık yerler depremi duymaz. Özetle, Ankara; düşük–orta deprem çekinceli güvenli bir başkenttir. Büyük yıkıcı deprem olasılığı düşük. Orta büyüklükte deprem olasılığı vardır, ancak yıkım eşiğine varmaz.

Bir Frik tümülüsü üzerine yapılmış olan Anıtkabir‘de gönençle uyu ulu Türk Atatürk. Bilgeliğinle en güvenli yer olan ülkenin ortasındaki düşük deprem çekinceli Ankara’yı başkenti yaptığın için alkışlıyoruz.

‘ATATÜRK DEMEK CUMHURİYET DEMEKTİR’

Atatürk bir jeofizik mühendisi midir? Evet o bir Jeofizikcidir, o bir hiç yenilmemiş bir komutandır, o bir arkeologdur, o bir sanatçıdır, o bir Türk dil bilimcidir, o bir sanayicidir, o bir ekonomistdir, o bir tarımcıdır, o bir koca Türk’tür kültürü yeşerten, o sevgidir, o saygıdır, o saygın bir kişiliktir ne boş söz, ne yalan, ne halkına öfke biriktiren.

O soyludur tüm ulusa örnek olan. O bir yıkılmaz devrimcidir. Halen yattığı yerden Türkiye’ye, Türklüğe yol gösteren ve koruyan. Sen çok yaşa Atatürk’ümüz. Atatürk demek Cumhuriyet demektir, Türkiye cumhuriyeti demek Atatürk demektir. Ne mutlu Türküm diyene.”