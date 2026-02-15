Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul: İşte tarihe ışık tutan kareler

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıldız kenti İstanbul, yüzyıllardır siyasetin, kültürün ve ticaretin merkezi. Arşivlerden çıkan eski İstanbul fotoğrafları şehrin sokaklarından saraylarına uzanan hayatı gözler önüne serdi. İşte Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul...
Osmanlı'nın başkenti İstanbul'un geçmişteki sokakları, insanlarını ve mimarisi kendine hayran bırakıyor. İşte İstanbul'a hayran bırakan o kareler...Derleyen: Dilek Taşdemir
Bu fotoğraf, Fatih ilçesi sınırları içinde yer alan tarihi Yedikule Hisarı (Altınkapı) civarındaki Kara Surları'nı ve surların hemen dibine iliştirilmiş geleneksel sivil mimariyi (eski ahşap evleri) gösteriyor.
Fatih, Ayvansaray/Edirnekapı arası.
Fatih, Edirnekapı
Mevlanakapı veya Silivrikapı civarı
İstanbul'un yaklaşık 1600 yıllık savunma hattı olan Theodosius Surları
Kadıköy veya Maltepe
Anadolu Yakası'nda, Göksu ve Küçüksu dereleri arasında bulunan Küçüksu Kasrı
Osmanlı İtfaiye Teşkilatı - Tulumbacılar
Mevlevî dervişleri- Bir dergâh bahçesindeki şadırvanın önünde toplanmış, ney üfleyen ve sohbet eden Mevlevîler
Bu karede, omuzlarında taşıdıkları devasa fıçıyla muhtemelen su veya ağır bir yük taşıyan Sakalar ya da nakliyeciler görülüyor.
Galata'dan Haliç ve Tarihî Yarımada
Üzerindeki hat işçiliği ve niş yapısıyla klasik bir Osmanlı mahalle çeşmesi görülüyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Bezm-i Âlem Vâlide Sultan Camii (Dolmabahçe Camii)
Anadolu Yakası'nın en ikonik anıtlarından biri olan Beylerbeyi Sarayı
Haliç’e çok yakın bir noktada yükselen Rüstem Paşa Camii
Üsküdar açıklarında, Boğaz'ın tam ortasında yükselen Kız Kulesi (Maiden's Tower)