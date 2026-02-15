Yeniçağ Gazetesi
15 Şubat 2026 Pazar
Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul: İşte tarihe ışık tutan kareler

Osmanlı'nın başkenti İstanbul'un geçmişteki sokakları, insanlarını ve mimarisi kendine hayran bırakıyor. İşte İstanbul'a hayran bırakan o kareler...

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıldız kenti İstanbul, yüzyıllardır siyasetin, kültürün ve ticaretin merkezi. Arşivlerden çıkan eski İstanbul fotoğrafları şehrin sokaklarından saraylarına uzanan hayatı gözler önüne serdi. İşte Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul...

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Bu fotoğraf, Fatih ilçesi sınırları içinde yer alan tarihi Yedikule Hisarı (Altınkapı) civarındaki Kara Surları'nı ve surların hemen dibine iliştirilmiş geleneksel sivil mimariyi (eski ahşap evleri) gösteriyor.

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Fatih, Ayvansaray/Edirnekapı arası.

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Fatih, Edirnekapı

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Mevlanakapı veya Silivrikapı civarı

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

İstanbul'un yaklaşık 1600 yıllık savunma hattı olan Theodosius Surları

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Kadıköy veya Maltepe

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Anadolu Yakası'nda, Göksu ve Küçüksu dereleri arasında bulunan Küçüksu Kasrı

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Osmanlı İtfaiye Teşkilatı - Tulumbacılar

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Mevlevî dervişleri- Bir dergâh bahçesindeki şadırvanın önünde toplanmış, ney üfleyen ve sohbet eden Mevlevîler

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Bu karede, omuzlarında taşıdıkları devasa fıçıyla muhtemelen su veya ağır bir yük taşıyan Sakalar ya da nakliyeciler görülüyor.

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Galata'dan Haliç ve Tarihî Yarımada

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Üzerindeki hat işçiliği ve niş yapısıyla klasik bir Osmanlı mahalle çeşmesi görülüyor.

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Bezm-i Âlem Vâlide Sultan Camii (Dolmabahçe Camii)

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Anadolu Yakası'nın en ikonik anıtlarından biri olan Beylerbeyi Sarayı

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Haliç’e çok yakın bir noktada yükselen Rüstem Paşa Camii

Osmanlı döneminde fotoğraflarla İstanbul

Üsküdar açıklarında, Boğaz'ın tam ortasında yükselen Kız Kulesi (Maiden's Tower)

