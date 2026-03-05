Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre Demirer, gazetecilerin sorularını yanıtladığı bir etkinlikte hem bağışları hem de son dönemde gündem olan kilo kaybı hakkında konuştu.

Ünlü komedyen, sahne kostümlerinin gösteri tamamlandıktan sonra çeşitli derneklere verildiğini belirterek, bu gelirin çocukların eğitimine katkı sağlaması için kullanıldığını söyledi. Demirer, “Gösteri sona erdiğinde bu kıyafetleri bağışlıyoruz. Daha önce de benzer bir şey yapmıştım. Çocukların eğitimine destek olması için derneklere veriyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Demirer’in yaklaşık 30 kilo verdiği konuşuluyor. Sanatçı daha önce yaptığı bir açıklamada beslenme alışkanlıklarını da paylaşmıştı. Demirer, temel yaklaşımının “insan yapımı gıdalardan uzak durmak” olduğunu belirterek şu sözleri kullanmıştı:

“Reçel yemiyoruz çünkü onu insanlar yapıyor. Bal yiyoruz çünkü onu arılar yapıyor. Gofret gibi ürünlerden uzak duruyorum. Kısacası mümkün olduğunca insan üretimi gıdaları tüketmemeye çalışıyorum.”