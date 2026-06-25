Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalacağına yönelik beklentiler ve teknoloji sektöründen gelen güçlü sinyaller, Asya borsalarında pozitif bir hava oluşturdu. Ancak bu iyimser tabloya rağmen Hong Kong piyasalarının negatif seyretmesi dikkat çekti.

ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerde tarafların müzakereci tutumunu sürdürmesi, Orta Doğu’da yeni bir çatışma ihtimalini zayıflattı. Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin kontrollü şekilde normalleşmesi ve arz endişelerinin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Bu gelişmeler piyasalarda risk iştahını artırdı.

Öte yandan yatırımcıların odağında ABD’de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verileri yer alıyor.

Teknoloji tarafında ise çip üreticisi Micron’un beklentileri aşan finansal sonuçları, yapay zekâ ve teknoloji sektörüne yönelik endişeleri önemli ölçüde azalttı. Analistler, bu verilerin yapay zekâ destekli büyümenin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Bu iyimserlik Asya piyasalarına da yansıdı. Güney Kore’de teknoloji hisseleri öncülüğünde Kospi endeksi güçlü bir toparlanma gösterirken, çip üreticisi SK Hynix hisseleri yüzde 13 yükseldi. Japonya’da ise öncü endeks nisan ayında beklentilerin üzerine çıktı.

Günün kapanış verilerine göre Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 5,4 artışla 8.930 puana, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,7 yükselişle 72.419 puana ulaştı. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 4.120 puandan günü tamamladı.

Buna karşılık Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kaybederek 22.998 puana gerilerken, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,7 yükselişle 77.513 puandan işlem gördü.

Ortaya çıkan bu tablo, küresel iyimserliğe rağmen bölge içinde ayrışmaların sürdüğünü gösteriyor.