Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu’daki jeopolitik risklere ve ABD’den gelecek kritik verilere çevrildi. Bölgede tırmanan gerilim, enerji arzı güvenliğini tehdit ederek satış baskısını derinleştirirken, Asya borsalarında genel olarak karamsar bir tablo hakim oldu.

KÜRESEL ODAK: ORTA DOĞU VE ABD İSTİHDAM VERİLERİ

Orta Doğu’daki istatistiksel ve askeri hareketlilik petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Bu durum, özellikle ithalatçı konumundaki Asya ekonomilerinde enflasyonist baskıların süreceği endişesini tetikliyor.

Yatırımcılar, piyasaların yön bulabilmesi için bugün ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Bölge genelinde negatif bir seyir gözlenirken, teknoloji odaklı Güney Kore piyasaları pozitif ayrışmayı başardı:

Yapay zeka ve teknoloji sektöründeki canlılık, genel satış baskısına karşı direnç oluşturdu. Kospi endeksi %0,1 artışla 7.498 puana yükseldi. Ülkede açıklanan nisan ayı PMI verilerinin (Hizmet: 51, Bileşik: 52,2) bir önceki aya göre ivme kaybetmesiyle, endeks %0,16 değer kaybederek 62.734,5 puana geriledi.

Çin’de Şanghay bileşik endeksi %0,1 düşüşle 4.178 puanda seyrederken; Hong Kong Hang Seng endeksi %1,1 gibi belirgin bir kayıpla 26.329,5 puandan işlem görüyor. Satış dalgasından etkilenen Hindistan piyasasında endeks %0,6 kayıpla 77.404 puan seviyesine çekildi.