ABD-İran hattında anlaşmaya yaklaşıldığı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara karşın, henüz somut bir uzlaşı sağlanamaması petrol fiyatlarının seyrine ilişkin belirsizlikleri artırıyor. Daha önce benzer süreçlerden sonuç alınamaması da yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

ABD’de ham petrol stoklarında görülen belirgin düşüş, görüşmelerin küresel enerji piyasaları açısından önemini artırırken, gözler taraflar arasında çıkacak olası anlaşmaya çevrildi.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek faiz artırımının zamanlamasının değerlendirildiğini ifade etti. Para piyasalarında, BoJ’un haziran toplantısında yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bölge borsalarında ise farklı yönler öne çıktı. Güney Kore’de teknoloji ve yarı iletken hisseleri öncülüğünde yükseliş dikkat çekerken, Kospi endeksi yüzde 2,6 artışla 8.047,5 puana ulaşarak rekor kırdı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 64.970 puandan kapanırken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 4.146 puana indi.

Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 25.689 puana çıkarken, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 76.430 puan seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmelerin ve merkez bankası politikalarının yön belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.