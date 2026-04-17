Asya borsalarında, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalacağına yönelik beklentiler sürse de yatırımcıların hafta sonu öncesinde riskten kaçınma eğilimine yönelmesiyle satıcılı bir konumda ilerliyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlik devam etse de yatırımcıların sürece ilişkin daha fazla netlik arayışı ve hafta sonu öncesinde pozisyon azaltma eğilimine yönelmesi risk iştahını engelliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, İran ile anlaşma yapmaya da çok yakın olduklarını belirtti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Washington'da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında, faiz artışı tahminlerini sınırlayan açıklamalar gerçekleştirdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 6.197 puanda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 58.894 puanda kaydetti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.053 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de bir önceki kapanışına göre yüzde 1,2 azalışla 26.085 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 78.311 puan seviyesinde bulunuyor.