Aksaray Üniversitesi öğrencisi Kayra Çelikkanat, Muğla’da düzenlenen Türkiye Milli Takım seçmelerinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Çelikkanat, elde ettiği dereceyle Polonya’da yapılacak Virtus Yaz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

MİLLİ TAKIMA GİDEN YOL

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Tenis Türkiye Milli Takım Seçmeleri, 26–27 Mart tarihlerinde Muğla’nın Dalaman ilçesinde yoğun katılım ve büyük heyecanla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda, milli formayı giymek isteyen sporcular kıyasıya mücadele etti.

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ GELDİ

Seçmelerde Mental Bayanlar kategorisinde mücadele eden Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Kayra Çelikkanat, sergilediği performansla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Disiplini, azmi ve sahadaki kararlı duruşuyla dikkat çeken Çelikkanat, bu önemli başarısıyla hem Aksaray’a hem de üniversitesine büyük gurur yaşattı.

HEDEF: ULUSLARARASI BAŞARI

Elde ettiği bu dereceyle milli takıma seçilen Kayra Çelikkanat, 3–12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek Virtus Yaz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Başarılı sporcu, uluslararası arenada hem ülkemizi hem de Aksaray’ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

“GURUR DUYUYORUZ”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, öğrencinin başarısından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek,

“Öğrencimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, üniversitemizin spora verdiği önemin en somut göstergelerinden biridir” dedi.

Arıbaş ayrıca, öğrencinin gelişiminde emeği bulunan Öğr. Gör. Aytuğ Çelikkanat’a teşekkür etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş da elde edilen başarının diğer öğrencilere ilham kaynağı olacağını ifade etti.

İLHAM VEREN BAŞARI

Kayra Çelikkanat’ın elde ettiği bu önemli başarı, hem üniversite camiasında hem de spor çevrelerinde takdirle karşılandı.

Bu başarının ardından gözler, Temmuz ayında Polonya’da düzenlenecek Virtus Yaz Oyunları’na çevrildi. Milli sporcu Çelikkanat’ın uluslararası arenada ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.