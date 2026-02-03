Askeri Casusluk Soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede 4 sanık “Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile İle Alma Çalma” iddiasıyla suçlanırken, ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ise FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan yargılanacak.
İddianamede sanıklar arasında şu isimler yer alıyor:
ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ceo Emin Öner,
ASSAN Genel Müdürü Gürcan Okumuş,
MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan,
Mesut Ateş
Ali Avcı
İddianamede zarar gören sıfatıyla yer alanlar
Milli Savunma Bakanlığı, Makine Kimya Endüstrisi, TÜBİTAK Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu suçtan zarar gören sıfatıyla iddianame yer aldı.