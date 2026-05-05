Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, stratejik anlaşmalara ev sahipliği yapıyor. Fuarın en dikkat çeken ismi olan ASPİLSAN Enerji; ROKETSAN, Cemre Mühendislik, Günel Holding ve Başoğlu Kablo ile imzaladığı sözleşmelerle yerli üretim kapasitesinde vites yükseltti.

ATMACA FÜZESİNE ASPİLSAN GÜCÜ

Fuarın en stratejik imzalarından biri ROKETSAN ile atıldı. "Kapsüllü ATMACA Projesi" kapsamında imzalanan sözleşmeyle, Türkiye’nin denizlerdeki vuruş gücü ATMACA füze sistemi için özel batarya paketleri geliştirilecek. Bu hamleyle, füzelerin kritik alt sistemlerinde dışa bağımlılığın tamamen sonlandırılması hedefleniyor.

DENİZLERDE LİTYUM İYON DEVRİMİ

Denizcilik sektöründe yerli ve milli teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla Cemre Mühendislik ile protokol imzalandı.

KRİTİK BİLEŞENLERDE "MİLLİ KILIF"

ASPİLSAN Enerji ve Başoğlu Kablo arasında imzalanan iyi niyet sözleşmesiyle, EHKET bataryaları için yerli silikon kılıf geliştirilecek. Bataryaların çevresel dayanıklılığını ve güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak olan bu proje, tedarik zincirindeki yurt dışı bağımlılığını bir halkada daha kıracak.

ENERJİDE KÜRESEL REKABET VİZYONU

Günel Holding ile imzalanan işbirliği anlaşması ise sürdürülebilir enerji projelerine odaklanıyor. İki dev kuruluş; enerji depolama teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanlarında ortak çalışmalar yürüterek, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda Türkiye’nin rekabet gücünü artırmayı planlıyor.

TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

9 Mayıs'a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan SAHA 2026’da atılan bu imzalar, Türkiye’nin savunma ve enerji teknolojilerindeki çok yönlü ekosistemini güçlendirdi. ASPİLSAN Enerji, imzaladığı bu 4 kritik anlaşmayla yerli ve milli teknoloji hamlesinin enerji kanadındaki lokomotif rolünü bir kez daha perçinledi.