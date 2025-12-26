Meslektaşı Enes Koçak'la yaşadığı aşkla tüm dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar, "2026'da evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna “Henüz çok erken, ikimizin de böyle bir düşüncesi yok şeklinde” cevap verdi.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Enes Koçak ile Eylül Tumbar aşk yaşamaya başlamıştı. Dizide Enes Serkan , Eylül ise Alize karakterine hayat vermişti.

O günden bugüne aşkları dolu dizgin devam eden ikiliden Eylül Tumbar, alışverişteyken objektiflere yakalandı.

Habertürk'ün haberine göre; bir davete katıldığını söyleyen oyuncu; "Yeni projemiz başlıyor. Çalışacağız, yoğun bir süreç olacak" dedi.

'HENÜZ ÇOK ERKEN'

Tumbar, basın mensuplarının, "2026 yılında evlilik için bir adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna; ise "Henüz çok erken. İkimizin de böyle bir düşüncesi yok" şeklinde cevap verdi.

'İKİMİZ DE KARİYER ODAKLIYIZ'

Odak noktasının iş olduğunu belirten Eylül Tumbar; "İkimiz de kariyer odaklıyız, önce kariyerimiz" ifadelerini kullandı.