Kaynak: ANKA

ASKİ Genel Müdürlüğü, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, Ankara’da şebekeye verilen içme suyunun, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün denetimleri ile ASKİ laboratuvarlarında 7 gün 24 saat esasına göre düzenli analiz edildiği, elde edilen sonuçların ise her ay kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Şebeke suyuna ilişkin temmuz ayının en güncel analiz sonuçlarının da ilgili mevzuatta belirlenen tüm kalite kriterlerini karşıladığı ve halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını açıkça ortaya koyduğu aktarılan dilekçede, "Buna rağmen Turgut Altınok’un sosyal medya hesabından yaptığı, 'Ankara’da musluklardan zehir akıyor' ifadelerini içeren paylaşımın bilimsel veriler ve resmi analiz sonuçlarıyla bağdaşmamamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Halkı korku panik ve endişeye sevk etmek, alenen yanlış bilgiyi yaymak ve dezenformasyon maddelerinden Turgut Altınok hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

TURGUT ALTINOK NE DEMİŞTİ?

Ankara'da musluklardan zehir akıyor! Ankara'nın suyundan dolayı salgın hastalık ve zehirlenmeler tekrar baş gösterdi. Maalesef vatandaşlarımız benzer şikayetlerle hastanelere başvuruyor ve doktorlar Ankara'nın suyunu işaret ediyor.

Şu anda Başkent'te suyun içilmesini bırakın; yemek yaparken, duş alırken, yiyecekleri yıkarken bile vatandaşlarımız sudan dolayı hastalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre içme suyunun sahip olması gereken değerlerden 5 kat daha kötü bir değere sahip Ankara'nın suyu.

Arsenik oranı da had safhada. Geçtiğimiz günlerde içme suyu havzasına kanalizasyon karıştığını da görmüştük. Daha önce defalarca uyardım fakat Mansur Yavaş böylesine ciddi bir konuya da duyarsız kaldı.

Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Zira, sudan para almayacağını iddia edip üstüne rekor zamlar yapıp vatandaşına zehirli suyu layık gören bir belediye başkanı var. Ankara halkı Mansur Yavaş'ın umrunda değil, vatandaş zehirlenmemek için maalesef kendi önlemini almak zorunda.