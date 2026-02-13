Anadolu Aşiretler Federasyonu’nun kuruluşu, Iğdır’da düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna duyuruldu. Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programa Mustafa Fırat Taşolar ile Ekrem Gürel’in yanı sıra federasyonun genel başkanı Ferhat Armağan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden bazı aşiret temsilcileri ve aşiret mensupları iştirak etti.

Programda konuşan Rektör Gürel, federasyonun ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sunmasını temenni ederek, üniversite olarak toplumsal barış ve birlikte yaşama kültürünü önemsediklerini ifade etti. Gürel, Türkiye’nin ortak değerler etrafında buluşmasının önemine dikkat çekerek, güçlü bir toplumsal yapının ancak birlik anlayışıyla mümkün olacağını söyledi. Ayrıca, şiddetin her türlüsünün reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Federasyon Genel Başkanı Ferhat Armağan ise konuşmasında kardeşlik ve dayanışma mesajları verdi. Armağan, federasyonun Türkiye’nin bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı esas alan bir anlayışla faaliyet göstereceğini dile getirdi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.