Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma personeli hakkında “etkileşim amacıyla” asılsız paylaşım yapan kişinin yakalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, Samsun’un Çarşamba ilçesinde sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı içerik paylaştığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
'HALKI YANILTICI BİLGİYİ YAYMA' SUÇLAMASI
Paylaşımı etkileşim amacıyla yaptığını beyan eden şüpheli, Cumhuriyet savcısının talimatıyla “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Açıklamada, kamu düzenini ve kurumların itibarını hedef alan gerçeğe aykırı paylaşımlara karşı hukuki sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.