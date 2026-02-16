

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, ilçede yasa dışı sigara üretimi ve satışı yaptığı belirlenen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Baskında milyonlarca makaron ve yüzlerce kilo tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

OPERASYONUN ÇERÇEVESİ

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen saha çalışmaları ve istihbari faaliyetler sonucunda, C.D. (41), B.D. (45) ve R.D. (36) isimli şahısların Ortaköy ilçe merkezinde bulunan ikametlerinde yasa dışı sigara üretimi yaptığı ve üretilen ürünleri ilçe genelinde piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda adeta bir kaçak üretim atölyesi ortaya çıkarıldı.

ELE GEÇİRİLENLER ŞAŞIRTTI

Aramalarda;

2 elektrikli sigara sarma makinesi

4 elektrikli sigara sarma makinesi kompresörü

164 manuel sigara sarma makinesi

2 milyon 200 bin boş makaron

350 bin dolu makaron

475 kilogram kıyılmış tütün

1250 bandrol

45 kilogram nargile tütünü

18 bin 500 sigara kağıdı

3 bin sigara filtresi

1 ruhsatsız av tüfeği

5 gram metamfetamin

ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemenin miktarı, yürütülen faaliyetin boyutunu da gözler önüne serdi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Güvenlik kaynakları, yapılan operasyonun hem kamu zararının önlenmesi hem de haksız kazancın engellenmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Kaçak üretim ve satışın, vergi kaybının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi de doğrudan etkilediği vurgulandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, bölge genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.