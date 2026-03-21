Ekonomik kriz sebebiyle geçinemeyen vatandaşlar erken seçim istemeye devam ederken, İran ile ABD-İsrail hattındaki savaşın ekonomiye etlikeri asgari ücrete ara zam tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

AKP’li Şamil Tayyar, derinleşen kriz ve yaklaşan seçimin vatandaşların üzerindeki baskıyı artıracağına dikkat çekerek, 2026 içinde asgari ücrete yeni bir zam yapılmasının kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, akaryakıt zamları ve hızlanan fiyat artışlarının çalışanların gelirini hızla eriteceğini söyledi. Şamil Tayyar, savaşın ekonomik etkileri arttıkça temmuzda ara zam çağrılarının toplumda ve siyasette daha güçlü dile getirileceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

İktidara yakın TGRT Haber canlı yayında konuşan Şamil Tayyar, eşel Mobil sistemi gibi vergi avantajlarının bile fiyat artışlarını dengelemekte yetersiz kaldığını belirterek tarih verdi. Şamil Tayyar, bu durumun Temmuz ayında asgari ücretin ikinci kez artırılma olasılığını gündeme getirebileceğini aktardı.

Şamil Tayyar'ın açıklamalarından önemli satır başlaı şöyle:

"-Bakın hani hükümet yapar yapmaz ayrı bir şey ama bu konudaki baskıların artacağını düşünüyorum. Çünkü Ocak ayından Temmuz ayına kadar çalışanların maaşlarında çok ciddi bir erime söz konusu olacak. Fiyatlar inanılmaz derecede artacak.

-2027'nin sonunda ya da 2028'in başında seçim olacaksa, bu olumsuzluklar zamana yayıldıkça iktidar açısından aleyhte bir süreci tetikleyecek. Çünkü seçim süreçleri en fazla enfekte edilen süreçler.

-Yani muhalefet de burada yoğun baskı yapacak, toplumsal baskı artacak, beklentiler artacak, talepler

artacak.

-O nedenle ben 2027 yılına sarkmadan bazı tedbirlerin öne alınarak yani 2026 yılı içine alınarak bir set çekilmesini yani yukarıdan aşağı doğru böyle bir çığ riski varsa bir set çekilerek bunun olumsuz etkilerinin azaltılması gerektiğini düşünüyorum.

-O nedenle hiç vakit kaybetmeden, hiç vakit kaybetmeden savaşın finansal ve siyasal etkilerini çok ciddi bir şekilde analiz edip bugünden bizim bu tedbirleri almamız gerekiyor inşallah."