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Kaynak: AA / İHA

Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşlarından ASELSAN, çevre odaklı üretim anlayışını bir kez daha tescilledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi almaya hak kazanan şirket, sürdürülebilir üretim hedeflerinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Alınan belgeyle birlikte ASELSAN'ın çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları ulusal düzeyde resmen onaylanırken, yeşil dönüşüm yatırımlarının da teşvik sistemi kapsamında desteklenmesinin önü açıldı.

ENERJİ, SU VE KARBON EMİSYONLARINDA YENİ HEDEFLER

ASELSAN tarafından hazırlanan Yeşil Dönüşüm Yol Haritası kapsamında üretim süreçleri kapsamlı şekilde analiz edildi. Enerji ve su tüketimi, hammadde kullanımı, atık yönetimi ve sera gazı emisyonları detaylı olarak değerlendirilirken, her alanda ölçülebilir hedefler belirlendi.

Şirket, enerji ve kaynak verimliliğini artırmanın yanı sıra karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri üretim süreçlerine entegre ederek çevreye duyarlı üretim modelini güçlendirmeyi hedefliyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM EKİBİ KURULDU

Program kapsamında belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi için ASELSAN bünyesinde özel bir Yeşil Dönüşüm Ekibi oluşturuldu.

Hazırlanan yatırım planları sayesinde şirket, enerji verimliliği, su tasarrufu, döngüsel ekonomi uygulamaları ve sürdürülebilir üretim altyapısını daha da geliştirecek. Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi ile birlikte bu yatırımların kamu teşviklerinden yararlanması da mümkün olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE DİKKAT ÇEKEN BAŞARILAR

ASELSAN, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla son yıllarda önemli başarılara imza attı. Şirket, 2025 yılında kuruluşunun 50. yılında Borsa İstanbul BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne ilk sıradan giriş yaptı.

2021 yılında açıkladığı 2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ASELSAN, Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş olurken, uluslararası çevresel değerlendirme platformu CDP tarafından gerçekleştirilen Supplier Engagement Assessment (SEA) değerlendirmesinde bu yıl da SEA A List seviyesinde yer aldı.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİMDE YENİ DÖNEM

Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi ile birlikte ASELSAN, yüksek teknoloji üretimini çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla birleştiren projelerini daha da hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, enerji verimliliğini artıran, doğal kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan ve karbon emisyonlarını azaltan uygulamalarla savunma sanayiinde çevre dostu üretimin öncü kuruluşlarından biri olmayı sürdürüyor.