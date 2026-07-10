Kaynak: AA

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan duyuruya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile devam eden hava savunma seri üretim projelerini genişletmek amacıyla 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro değerinde ek bir sözleşme yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanını kaplayan bir güvenlik şemsiyesi olarak tasarlanan Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE, havadaki tüm tehditleri her irtifa ve menzilde bertaraf etme yeteneğine sahip. "Sistemlerin sistemi" olarak adlandırılan bu yapı; "Hedefi bul, analiz et, karar ver ve yok et" döngüsüyle kusursuz bir refleks gösteriyor.

SİPER'in de envantere katılmasıyla eksik parçası kalmayan ÇELİKKUBBE'nin savunma katmanları şu şekilde sıralanıyor.

Sürü dronlar ve kamikaze İHA'lar gibi modern asimetrik tehditlere karşı maliyet etkin bir savunma sunan KORKUT, GÖKER ve GÖKBERK gibi sistemler.

Güvenlik ağının belkemiğini oluşturan HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri.

Yüksek irtifa ve uzun menzilde caydırıcılık sağlayan SİPER.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAVUNMA AĞI

ÇELİKKUBBE, yalnızca ateşleyici silah sistemlerinden ibaret değil. Hedefleri milimetrik hassasiyetle takip edip sınıflandıran radarlar, elektro-optik cihazlar ve haberleşme modülleri bu yapının ayrılmaz bir parçası.

Sistem, elde ettiği tüm verileri harmanlayarak ortak bir hava resmi oluşturuyor. Bu anlık görüntüler, yapay zeka algoritmaları ile desteklenerek harekat merkezlerindeki karar vericilere gerçek zamanlı stratejik avantaj sağlıyor. Türkiye'nin hava savunmasındaki "beyni" konumunda olan bu devasa ekosistemde aslan payı, sistemlerin tek bir ağ altında tam entegre çalışmasını sağlayan ASELSAN'a ait.

ÇELİKKUBBE'NİN ÜST AKLI: HAKİM

Gelişmiş hava tehditlerine karşı tüm savunma unsurlarının milisaniyeler içinde koordine olması hayati bir zorunluluk. ÇELİKKUBBE içerisindeki bu devasa orkestrayı yöneten "üst akıl" ise yine ASELSAN tarafından geliştirilen HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi.

Türkiye'nin milli imkanlarla üretilen ilk hava komuta kontrol sistemi olan HAKİM, radar ve silah sistemlerini tek merkezden yöneterek tüm savunma unsurlarının eşgüdümlü çalışmasını garanti altına alıyor ve ÇELİKKUBBE'nin en kritik halkasını oluşturuyor.