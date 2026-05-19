ASELSAN 2027 yılında tamamen yerli ve milli bir akıllı cep telefonu üretmek için düğmeye bastı. Proje, Türkiye'de son döndemde çokça tartışılan veri güvenliği açısından da önemli bir hamle olarak görüldü. ASELSAN projede yıllardır askeri haberleşme, kriptoloji ve mikroelektronik alanlarında elde ettiği tecrübeyi sivil alana transfer etmeyi planlıyor.

Geliştirilecek olan telefonun, dışa bağımlılığı en aza indirecek üç temel sütun üzerine inşa edileceği öne sürüldü:

-Yerli Çip: Cihazın kalbi olan işlemci, milli imkanlarla tasarlanarak tam performans ve kontrol sağlayacak.

-Yerli Batarya: Enerji depolama teknolojilerindeki yerli çözümlerle telefonun kullanım ömrü ve güvenliği optimize edilecek.

-Güvenli İletişim: ASELSAN’ın uzmanlık alanı olan siber güvenlik ve güvenli iletişim protokolleri sayesinde, dinlemelere ve siber saldırılara karşı dünyanın en güvenli telefonlarından biri üretilecek.

ASELSAN'ın 2027 yılında seri üretime geçirmeyi hedeflediği bu projeyle, Türkiye’nin dijital egemenliğini taçlandırmayı planladığı kaydedildi.

BU İLK DEĞİL

Öte yandan bu durum ASELSAN için ilk değil. Kurum 1997 yılında Türkiye'nin bu alandaki ilk milli adımı ASELSAN 1919 modeliyle gerçekleştirmişti. Gazeteci Ardan Zentürk, sosyal medyadan hem ASELSAN'ın 1919 ve 1920 telefon modellerini hatırlattı hem de bu modellerin hikayesini anlattı.

Zentürk paylaşımında şunları söyledi:

"Türkiye'nin ilk yerli cep telefonu üretimi1994 yılında mühendislerin çalışmalarıyla başlayıp 1997 yılında piyasaya sürülmesiyle gerçekleşti. Türkiye'nin bu alandaki ilk milli adımı ASELSAN 1919 modeliyle atıldı.İşte ilk yerli cep telefonu hamlesinin öne çıkan detayları: Başlangıç ve Tasarım: 1994 yılında yaklaşık 30 kişilik bir ASELSAN mühendis ekibi yerli cep telefonu üretmek için çalışmalara başladı. Telefon, adını Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihi olan 1919'dan aldı. Piyasaya Çıkış: Üretilen ilk parti 500 adet telefon Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç edildi. Model Çeşitliliği: ASELSAN 1919'un ardından ASELSAN 1920 isimli ikinci bir model geliştirildi. Neden Devam Etmedi?: Proje, küresel rakiplerin pazara hızlı girmesi ve patent anlaşmazlıkları gibi gerekçelerle yarım kaldı. Güçlü küresel markalar karşısında üretim durduruldu ve seri üretime geçilemedi"

"DEVRİM'İN BAŞINA GELEN GELDİ"

Zentürk ayrıca paylaşımında, "Devrim arabası gibi başarılı bir çalışmaydı aslında devam edebilirdi o arabanın başına ne geldiyse bu projenin de başına o geldi..." dedi.