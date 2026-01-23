Türkiye'nin savunma sanayii lideri ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Borsa İstanbul'da son işlem gününde yüzde 1,54'lük bir gerileme yaşayarak dikkat çekti. Ekonomist Barış Soydan'ın paylaştığı grafiğe göre ASELSAN hissesi 304,25 TL seviyesinde işlem görürken, gün içi dalgalanmalarla 304,00 civarına kadar geriledi.

Grafik, şirketin uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu ancak kısa vadede kar realizasyonlarının etkili olduğunu ortaya koydu.

Grafikte mavi çizgiyle gösterilen ASELSAN performansı, son aylarda güçlü bir ivme yakalamış olsa da son dönemde yatay bir seyir izliyor. Özellikle Ocak 2026 başındaki zirve seviyelerden (yaklaşık 312-339 TL bandı) sonra gelen düzeltme hareketi, hisseyi yüzde 10-15 civarında geri çekmiş durumda. Buna rağmen ASELSAN, 287,50 TL'lik gün içi dip seviyeden toparlanarak dirençli bir görüntü sergiliyor.

'ASELSAN'A BİR DE BÖYLE BAKIN'

Ekonomist Barış Soydan paylaştığı ASELSAN grafiğine düştüğü "Aselsan'a bir de böyle bakın: Sadece Aselsan değil, Trump Grönland'a askeri harekat olmayacağını açıklayınca bu hafta dünyadaki savunma hisselerinin birçoğu düştü. Dünyada şimdi en önemli konu BAE'deki Rusya-ABD-Ukrayna görüşmesinden barış çıkıp çıkmayacağı (İlk kez 3'lü masadalar)." notu da dikkat çekti.