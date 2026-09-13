Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen şenlik, 20 Eylül’e kadar çocukları bilim ve teknoloji dünyasıyla buluşturacak. ASELSAN’ın teknoloji ve inovasyon vizyonu doğrultusunda hazırlanan şenlik alanında çocuklar, bilimi ve teknolojiyi deneyimleyerek keşfetme fırsatı buluyor.

İnteraktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve çeşitli etkinliklerle çocukların merak duygusunun ve üretme heyecanının desteklenmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLAR TEKNOLOJİ DÜNYASINDA KEŞFE ÇIKIYOR

ASELSAN’ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera kapsamında hayata geçirilen etkinliklerle, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geleceğin teknolojilerini tasarlayan ve üreten nesillerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Tekno Macera Tırı, Kahramanmaraş’taki çocuklarla buluşarak onları bilim ve teknoloji dünyasında eğlenceli bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

Şenlik alanında yer alan Mucitler Müzesi Sergi Alanı ise insanlık tarihinin seyrini değiştiren önemli icatları ve bu icatların arkasındaki mucitleri çocuklarla buluşturuyor.

Çocuklar, geçmişten günümüze uzanan teknolojik gelişmeleri keşfederken önemli buluşların ASELSAN’ın yenilikçilik ve inovasyon yaklaşımına nasıl ilham verdiğini de görebiliyor.

Artırılmış gerçeklikle farklı öğrenme deneyimi

“Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu” İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı da çocuklara farklı bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılan alanda çocukların teknolojiyle etkileşimli şekilde öğrenmesi hedefleniyor.

Tekno Macera’nın sevilen karakterlerinden ASEL de 2D motion tekniğiyle hareketlendirilmiş yapısı, özgün seslendirmesi ve dinamik anlatımıyla şenlik boyunca çocuklara eşlik ediyor.

Çocukların etkinliklere yalnızca izleyici olarak değil, doğrudan katılımcı olarak dahil olmalarını sağlayan deneyim alanları sayesinde keşfetme, öğrenme ve üretme süreçlerinin daha eğlenceli hale getirilmesi amaçlanıyor.

ASELSAN Çocuk Şenliği, interaktif deneyimlerin yanı sıra Bilim Şov ve çeşitli saha aktiviteleriyle de çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Bilim ve teknolojiyi eğlenceyle buluşturan etkinliklerle Kahramanmaraş’taki çocukların yeni nesil teknolojilere yönelik merakının artırılması ve bilime olan ilgilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Şenlik 10-18 Ekim’de Diyarbakır’da, 24 Ekim-1 Kasım’da İzmir’de ve 7-15 Kasım’da Adana’da çocuklara bilim, teknoloji ve eğlence dolu deneyimler sunacak.