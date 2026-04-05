Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçim zamanında yapılacak' demesine rağmen geçinemeyen vatandaşlar "erken seçim" çağrılarını sürdürüyor.
Yeni anket Asal Araştırma'dan: Vatandaşların yüzde 58.9'u aynı yanıtı verdi
Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Asal Araştırma yeni anketinde vatandaşlara "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" diye sordu. Yüzde 58.9'luk oran dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Asal Araştırma'nın 9-16 Mart tarihlerinde 26 ilde gerçekleştirdiği 'erken seçim' ile ilgili yeni anket sonuçları ortaya çıktı.
2 bin vatandaşa "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" diye soruldu.
Anket sonuçlarına göre "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı yüzde 4.5
"Hayır yapılmamalı" diyerek erken seçim istemeyenlerin oranı ise yüzde 36.6.
"Evet yapılmalı" diyerek erken seçim isteyen vatandaşların oranı ise yüzde 58.9.
Asal Araştırma'nın vatandaşların yüzde 58.9 ile 'erken seçim' istediği yeni anket sonucu sosyal medyada da gündem oldu.
