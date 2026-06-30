Kaynak: İHA

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde talihsiz bir olay meydana geldi. Meradaki otlaktan dönen Ali Rıza Beng'e ait bir inek, dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Hayvanın düştüğünü gören sahipleri, vakit kaybetmeden durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbarın ardından olay yerine süratle AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemelerle hayvanın mahsur kaldığı nokta tespit edildi. Kurtarma operasyonu için İl Özel İdaresine ait bir vinç ve iş makineleri de bölgeye getirildi. Ekipler ile köy sakinleri, ineği düştüğü yerden çıkarmak için el birliğiyle yoğun bir çalışma başlattı.

Gece saatlerinde de devam eden ve yaklaşık 2 saat süren zorlu operasyonun ardından inek, halatlara bağlanarak güvenli alana taşındı. Uzun süre yamaçta mahsur kalan hayvanın, yaşadığı korku ve stres nedeniyle bir süre hareketsiz kaldığı gözlendi. Kurtarma çalışmaları sırasında büyük endişe yaşayan hayvan sahipleri ise operasyon boyunca bir an olsun ineğin başından ayrılmadı.

Uçurumdan çıkarılarak sahibine güvenle teslim edilen ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.