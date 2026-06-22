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İzmir / Mehmet Cengizhan Kütükçü / Yeniçağ



Proje kapsamında kaderine terk edilen, atıl kalan köy yollarındaki tarihi çeşmelere, bakım ve onarımı yapılarak yeniden hayat veriliyor.

İzmir’de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Artemis Lions Kulübü, bu kez doğayı, tarihi ve toplumsal faydayı bir araya getiren benzersiz bir çevre hareketine öncülük ediyor.

Kulüp bünyesinde hayata geçirilen "Zirveden Çeşmelere İyilik Köprüsü" projesi kapsamında, İzmir ve çevresindeki dağ eteklerinde, unutulmuş köy yollarında kaderine terk edilen atıl ve tarihi çeşmeler tek tek tespit edilerek yeniden ayağa kaldırılıyor. Kulüp, çevre ve sürdürülebilirlik vizyonunu dağların kuytularına ve kırsal mahallelere taşıyor.

Kulüp üyelerinin aktif saha çalışmaları ve dağcılık faaliyetleriyle entegre yürütülen proje, doğaya ve geçmişe vefa duruşu sergiliyor.

Sırt Çantalarında Kamp Malzemesi Değil, "Hayat" Taşıyorlar

Proje kapsamında kurulan özel çalışma ekipleri, her hafta gerçekleştirilen arazi ve dağ tırmanışlarında yanlarında sadece kişisel malzemelerini değil, temizlik ürünleri, fırçalar, çimento, yeni musluklar ve borular taşıyor. Dağ yollarında ve kırsalda zamanla yosun tutmuş, bakımsızlıktan kurumuş veya boruları kırılmış çeşmeleri tek tek tespit eden Artemis Lions ekipleri, kolları sıvayarak hummalı bir onarım sürecine girişiyor.

İzmir çevresinde onlarca çeşme yeniden hayat buldu

Zamanla kalıplaşmış kirlerinden arındırılan, tesisatları baştan aşağı yenilenen çeşmeler sayesinde bugüne kadar İzmir ve çevresinde onlarca çeşme gürül gürül akmaya başladı. Hem bölge halkının hem de yoldan geçen yabani hayvanların, kuşların ve doğadaki tüm canlıların temiz suya kolayca ulaşmasını sağlayan bu anlamlı proje, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından da büyük bir minnet ve takdirle karşılanıyor.

"Artemis Lions Olarak Bastığımız Toprakta Kalıcı Bir İz Bırakmak İstiyoruz"

Projenin sahadaki en aktif yürütücülerinden ve kulüp üyelerinden olan Ömer Kekikçioğlu, projenin felsefesini şu sözlerle özetledi:

Artemis Lions Kulübü olarak vizyonumuz, sadece anlık yardımlar yapmak değil, topluma kalıcı ve sürdürülebilir değerler kazandırmaktır. Dağcılık tutkumuzu kulübümüzün iyilik çatısıyla birleştirerek bu projeyi başlattık. Kulüp olarak yola çıkarken, "Bizim ulaşamadığımız, görmediğimiz tek bir atıl çeşme kalmamalı" dedik. Çantamıza tamir malzemelerini ekleyip yollara düştük. O çeşmelerden suyun yeniden aktığını görmek, bir kuşun oradan su içtiğine şahit olmak veya bir köylünün yüzündeki tebessümü görmek, kulübümüzün gurur madalyasıdır. Su hayattır ve biz Artemis Lions ailesi olarak bu hayata aracılık etmekten onur duyuyoruz."

"Bu Proje Bizim Doğaya ve Geleceğe Olan Borcumuzdur"

Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Özlem Selamoğlu ise projenin ulaştığı başarıdan duyduğu gururu dile getirerek şunları söyledi:

“Artemis Lions Kulübü olarak insana dokunan projelerimizin yanına, doğayı ve tarihi koruyan bu asil çalışmayı eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Üyemiz Ömer Kekikçioğlu’nun öncülüğünde ve kulübümüzün büyük desteğiyle yürüttüğümüz "Zirveden Çeşmelere İyilik Köprüsü" projemiz, artık sınırları aşan bir iyilik hareketine dönüştü. Bizler bastığımız topraklarda sadece geçici ayak izleri değil, gürül gürül akan temiz su çeşmeleri bırakmak istiyoruz. Çevre vizyonumuz doğrultusunda, “su gibi aziz ol” mesaisine kesintisiz devam edeceğiz. Emeği geçen tüm üyelerimize ve bizleri bağrına basan köy halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”