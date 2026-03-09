Kurtlar Vadisi dizisinin Karahanlı'sı, Arka Sokaklar'ın Rıza babası Usta oyuncu Zafer Ergin, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

ZAFER ERGİN HASTANEYE KALDIRILDI

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Binnaz Ergin, vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını ifade etti.

Şu an genel durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduklarını belirten Binnaz Ergin, "Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek” ifadelerini kullandı.