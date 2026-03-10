Aksaray’da babasına ait lüks otomobili alarak trafiğe çıkan 16 yaşındaki sürücü, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Taşpazan Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.F.K. (16), babasına ait 68 KD 202 plakalı aracı alarak arkadaşı M.T. (16) ile birlikte şehir merkezinde dolaşmaya başladı.

Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, araç sürücüsünün çocuk olduğunu görünce ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

ŞEHİRDE KOVALAMACA YAŞANDI

Polis ekiplerinin megafonla yaptığı uyarılara rağmen kaçışını sürdüren sürücü, trafikte makas atarak ve kırmızı ışık ihlali yaparak ilerlemeye devam etti. Araç sürücüsünün zaman zaman farlarını kapatarak iz kaybettirmeye çalıştığı da öğrenildi.

Ekiplerin anonsu üzerine şehir genelindeki birçok cadde trafik depolama yöntemiyle kapatıldı.

15 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından araç, Aksaray-Ankara Karayolu Nevşehir kavşağında polis ekiplerinin yolu kesmesiyle durduruldu.

Araçtan indirilen iki çocuk gözaltına alınarak sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Daha sonra polis merkezine götürülen çocukların ifadeleri alındı.

381 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü Ö.F.K.’ye dur ihtarına uymamak, makas atmak, kırmızı ışık ihlali yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmak gibi ihlallerden toplam 381 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu araç ise 4 ay süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.