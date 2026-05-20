Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni sezon için oyuncularıyla anlaşmaların yapıldığı belirtilen “Eşref Rüya” dizisinin beklenmedik final kararının ardından, kanalın en uzun soluklu yapımlarından biri olan “Arka Sokaklar” için de final kararı alındığı iddia edildi.

Kulislerde yer alan bilgilere göre, yapımını D Media’nın üstlendiği dizinin 21’inci sezon hazırlıkları durduruldu.

OYUNCU KADROSUNA BİLDİRİLDİĞİ İDDİASI

Alınan kararın bugün itibarıyla oyuncu kadrosuna da iletildiği öne sürüldü.

Yıllardır cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan “Arka Sokaklar”, geniş oyuncu kadrosu ve polisiye hikâyeleriyle Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında gösteriliyordu.