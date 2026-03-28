Arka Sokaklar'da şok gelişme: Yeni bölüm beklenirken tekrar bölümü geldi

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelecekken yeni bölüm bir anda iptal edildi ve dizinin tekrar bölümünün yayınlandığı görüldü.
Kanal D’nin efsaneleşen dizisi Arka Sokaklar, dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenirken son anda yayın akışından çıkarıldı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, dizinin neden yayınlanmadığına dair şok bir iddia gündeme geldi.
Dün akşam, Türk televizyon tarihinin en köklü ve en uzun süredir devam eden dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü izleyiciyle buluşmadı.
Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle ara verilen dizi bu hafta da yayınlanmayınca sosyal medyada tepki çekti. Dizi takipçileri yeni bölüm yerine tekrar bölümün yayınlanmasına çok kızdı.
Arka Sokaklar hayranları; 'Açıklama yapılmadan bölümü kaldırmak olur mu?', 'Reytingler düştü iyice', 'Haftaya kendiniz izleyin', 'Hayal kırıklığına uğradık' gibi yorumlar yapıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son yıllarda toplumsal konuları ustalıkla ekrana getiren fenomen dizinin ekrana gelmeme sebebinin yeterli reklamın toplanmaması olduğu öğrenildi.
Reklam gelirlerinin, yeni bir bölümün üretim maliyetlerini karşılayacak düzeye ulaşamaması, dizilerin zaman zaman yayından son dakikada çekilmesine sebebiyet verebiliyor.