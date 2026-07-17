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Kaynak: İHA

Karaman'da otomobilin çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralanırken, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siyahser Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan K. (75) yönetimindeki 70 ACB 844 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, plakası henüz açıklanmayan bir otomobilin çarpması sonucu devrildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı sürücü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücünün K.T.G. (24) olduğunu belirledi. Korktuğu için olay yerinden kaçtığını öne süren sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.