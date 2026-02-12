Arjantin'de Javier Milei hükümetinin çıkarmak istediği çalışma reformu yasa tasarısı binlerce kişi tarafından protesto edildi. Tasarıya karşı çıkan çalışanlar, sendikaların çağrısıyla başkent Buenos Aires’teki Kongre Meydanı’nda toplandı. Çalışma reformunun görüşüldüğü Senato binasına yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Polis yürüyüş yapmak isteyen kişileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Eylemde çok sayıda kişinin sürüklenerek gözaltına alındığı görüldü.

Saatler süren müdahale sonrası polisler, Kongre Meydanı'nın bulunduğu alanı boşalttı.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İşçi Konfederasyonunun (CGT) destek verdiği protestolara çeşitli siyasi partiler ve sosyal örgütler katıldı.

'KÖLELİĞE YOL AÇACAK'

Göstericilerin tepki gösterdiği tasarı, tazminat hesaplama esasının daraltılması, fazla mesai ücretlerinde değişiklik yapılması ve grev hakkına sınırlamalar getiriyor. Ayrıca tasarıda, işten çıkarma tazminatlarının finansmanı için İş Gücü Destek Fonu (FAL) kurulması yer alıyor.

Orta ve Yükseköğretim Öğretmenleri Derneği (Ademys) Genel Sekreteri Soledad Mosquera, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, Milei hükümetine tepki göstererek, "Hükümet bu iş gücü reformunu modernizasyon olarak sunmak istiyor ancak bu açıkça tüm emekçiler için bir gerileme anlamına geliyor ve çalışma koşulları açısından tam bir köleliğe yol açacak" dedi.

İktidarın önde gelen isimlerinden senatör Patricia Bullrich, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, yasanın gerekliliğini savunarak, "Tango iki kişiyle yapılır. Ve bu Çalışma Modernizasyonu Yasası, Arjantin’i yeniden büyük yapmak için varılan uzlaşmaların bir ürünüdür. Bu, 50 yılı aşkın süredir yapılan ilk reformdur." dedi.

Arjantin'de yürürlükte bulunan mevcut iş yasası 1974 yılına dayanırken, son on yıllarda bu yasayı reforme etmeye yönelik her girişim güçlü bir toplumsal direnişle karşılaştı.