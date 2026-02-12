Siyasette “transfer” olarak nitelendirilen parti değişimleri, son dönemde hem yerel yönetimlerde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı. Seçim sürecinde farklı siyasi kimliklerle seçmenin karşısına çıkan bazı isimler, daha sonra rozet değiştirerek AKP’ye katıldı.

Parti rozetlerinin törenlerle takıldığı bu geçişler, hem yerel yönetimlerde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sandalye dağılımında değişikliklere yol açtı. Seçmenler oy verdikleri iradenin mücadele etmek istedikleri partiye katılmasına son derece tepkili.

Önümüzde seçmen iradesini gözetmeyerek taraf değiştirenler isimlerin olduğu uzun bir liste var.

CHP’den istifa edip AKP’ye geçen belediye başkanları:

Özlem Çerçioğlu — Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı (eski CHP)

Özlem Vural Gürzel — İstanbul Beykoz Belediye Başkan Vekili

Mustafa İberya Arıkan — Söke Belediye Başkanı

Malik Ercan — Yenipazar Belediye Başkanı

Umut Yılmaz — Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı

Mustafa Güzel — Karkamış Belediye Başkanı

Yasemin Fazlaca — Yalova Altınova Belediye Başkanı

Hasan Ustaoğlu — Seydişehir Belediye Başkanı

Gökhan Budak — Göle Belediye Başkanı

Hamit Tutuş — Hasankeyf Belediye Başkanı

İsa Yıldırım — Antalya Aksu Belediye Başkanı

Tuncer Başoğlu — Hayrabolu Belediye Başkanı

Hasan Turgut — Karalar Belde Belediye Başkanı

Şenol Öncül — Aşdağul Belde Belediye Başkanı

Yeniden Refah Partisi’nden AKP’ye geçen belediye başkanları:

Emrullah Akpunar — Erzurum Aziziye Belediye Başkanı

Adnan Topal — Samsun Ladik Belediye Başkanı

Mesut Ercan — Konya Emirgazi Belediye Başkanı

Hamza Bilgin — Trabzon Arsin Belediye Başkanı

Sezai Çelikten — Sivas Gemerek Belediye Başkanı

(YRP’nin Konya’daki 6 ilçe belediye başkanının tamamı da AKP’ye katıldı.)

İYİ Parti’den AKP’ye geçen belediye başkanları:

Fatih Karabatı — Bursa Karacabey Belediye Başkanı

Hayrettin Özdemir — Erzurum Horasan Belediye Başkanı

Mustafa Kodal — Isparta Yalvaç Belediye Başkanı

Bağımsız ve diğer partilerden:

Bağımsız olarak seçilen 10 belediye başkanı da AKP’ye geçti.

Ayrıca DEVA, Saadet ve Demokrat Parti kökenli belediye başkanları da katıldı.

CHP Parti geçişlerine tepkili

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın; parti değiştirmenin seçmene saygısızlık olduğunu vurgulayarak, TBMM Başkanlığına sundukları kanun teklifine ilişkin detayları aktardı.

CHP'den parti değiştiren başkanlar için kanun teklifi

"Belediye başkanı hangi partiden seçilirse seçilsin, görev yaptığı süre boyunca partisiyle üyeliğini sürdürmek zorundadır," diyen Günaydın, "Eğer sürdürmeyip istifa ediyorsa belediye başkanlığı görevi otomatik olarak düşsün," ifadesini kullandı.

"Böyle bir kanuni teklif ve düzenlemeye diğer tüm siyasal partilerin de destek vermesi durumunda Türkiye'de vatandaşın oyunu çalabilecek her türlü girişimi hep beraber engelleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

AKP'ye katılan Milletvekilleri:

CHP'den: Hasan Ufuk Çakır

DEVA Partisi’nden: İrfan Karatutlu

İYİ Parti’den:

Tamer Akkal — Manisa Milletvekili

Tuba Vural Çokal — Antalya Milletvekili

İsmail Ok — Balıkesir Milletvekili

Nebi Hatipoğlu — Eskişehir Milletvekili

Seyithan İzsiz — İstanbul Milletvekili

Ersagun Yücel — İstanbul Milletvekili

Kürşad Zorlu — Ankara Milletvekili

Dursun Ataş — Kayseri Milletvekili

Ünal Karaman-Konya Milletvekili

Gelecek Partisi'nden:

İsa Mesih Şahin- İstanbul Milletvekili

Serap Yazıcı Özbudun-Antalya Milletvekili

AKP'li isimlerde vekil geçişlerini doğru bulmuyor

AKP'nin önemli isimlerinden Bülent Arınç, CHP'den AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır'ın ardınan Hadi Özışık’ın programına konuk oldu. Arınç “Ben bu parti değiştirmelerde bir tek adama itiraz ettim” diyerek, “CHP’den birisi sağa sola dönerek komutlar veriyor başkomutan diyor bilmem ne. Sonra bununla da yetinmedi. Gitti parti kongresine yine selam vermelere devam ediyor. Sen kimsin be kardeşim ya? Biraz ciddi ol. Yani ne diyim ben. Hayatta en sevmediğim şey yalakalık ama maalesef oluyor” sözlerini sarf etti.

Ayrıca Arınç sosyal medya hesabından, "Milletvekili transferlerine bakış açım şudur. Birincisi bu isimlerin kendi seçmenlerine karşı bir borcu var. Öncelikle seçmenleri ile helalleşmeleri gerekmekte" dedi.