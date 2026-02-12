Adana'da meydana gelen acı kaza anne ile oğlunu ayırdı.

Kaza, Seyhan İlçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Ömer Faruk Ş. (23) kullandığı 01 BEN 398 plakalı Mercedes marka otomobiliyle refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp yaklaşık 65 metre şarampolden aşağı yuvarlandı.

ANNE YARALANDI, OĞLU ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Faruk Ş.’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yolcu konumundaki anne S.Ş. ise hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Ş.

Yapılan incelemelerin ardından Ömer Faruk Ş.’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.