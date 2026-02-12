Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, görevden affını talep ederek ayrılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Akın Gürlek getirildi. Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanlığı’na ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

TBMM'de Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP ve AKP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Kavgada AKP'li Osman Gökçek, CHP'li Mahmut Tanal'a yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

Akın Gürlek'e adeta koruma kalkanı oluşturuldu. Gürlek, TBMM'ye yemin etmek için geldiğinde kürsü işgali başladı ve CHP'liler tarafından protesto edildi.

TBMM İdari Amiri Hasan Turan, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin elini sıkarak tebrik ettiğini söyledi.

TBMM İdari Amiri Hasan Turan:

"CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin ellerini sıkarak tebrik etti. Meclis'in arka tarafında başka, ön tarafında başka, kameralar önünde başkalaşan bir yapı." dedi.

Akın Gürlek’i tebrik edip tokalaştığı iddia edilen CHP’li Ali Mahir Başarır: "Biz düşman değiliz herkes oradaydı el sıkıştık. Hatta Gürlek’e 'Sizin için zor bir gün' dedim." İfadelerini kullanarak iddiaları doğrulamış oldu.