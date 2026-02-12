Türkiye’de milyonlarca emekli ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Derin yoksullukla boğuşan emekliler, Meclis kararı ile 20 bin liraya yükselen en düşük maaşla hayatta kalmaya çalışıyor.

Emekli maaşının artmasını isteyenlere karşı bazı kesimler emekli sayısının hızla arttığını ve mevcut sistemin bunu kaldıramayacağını savunanlar bulunuyor.

Ancak sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun bu söylemin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Erdursun, Dünya gazetesindeki köşe yazısında “Türkiye’de emekli sayısı­nın artış dönemi sona ermiştir. Önümüzdeki yıllarda emekli sayısı artmayacak, aksine aza­lacaktır” ifadelerini kullandı.

Çalışan sayısının azalmadığını ve genç nüfusun işgücüne katılımının sürdüğünün altını çizen Erdursun, “Zorunlu sigortalı (4A–4B–4C) çalışan sayısındaki değişime ba­kıldığında 2021’den 2022’ye çalışan sa­yısı %6,5 arttı. 2023 sonrası dönemde kısa süreli dalgalanmalar yaşansa da 2024 ve 2025’te çalışan sayısı yeniden artış trendine girdi” ifadelerini kullandı.

Emekli sayısındaki artış oranının sert bir şekilde düştüğünü vurgulayan Erdursun’un yazısının devamı şöyle:

“Kendi primleriyle emekli aylığı alanların artış oranlarına bakıldı­ğında ise çok çarpıcı bir tablo orta­ya çıkıyor: Normal yıllarda emekli sayı­sındaki artış %1–2 bandında 2023’te tek seferlik ve istisnai bir sıçrama yaşandı. 2024 ve 2025’te artış oranı ye­niden çok düşük seviyelere gerile­di.

Bu şu anlama geliyor:

Emekli sayısı artık hızlanarak artmıyor, aksine yavaşlıyor.”

EMEKLİLİK BAŞVURULARI ASIL HIZLI DÜŞEN ALAN

“Daha da önemlisi, emeklilik için müracaat edenlerin sayısıdır.

EYT sonrası başvurular önce zirve yaptı. Ardından hızla düşmeye baş­ladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu düşüş daha da belirginleşecek.

Çünkü EYT’den kalan son gruplar da emeklilik hakkını kullandıktan sonra, sistem ta­mamen 9 Eylül 1999 sonrası re­jime girecek.”

9 EYLÜL 1999 SONRASI: EMEKLİLİK ZORLAŞTI, BAŞVURULAR DURACAK

“Mevcut yasal sistemde 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan kadınlar 58 yaşını, erkekler 60 yaşını beklemek zorunda.

Bu durumun sonucu çok nettir: Önümüzdeki birkaç yıl sınırlı sayıda emeklilik başvurusu daha olacaktır. Ancak ardından 8–10 yıl, hatta 10–12 yıl boyunca, milyonlarca sigortalı için emeklilik fiilen mümkün olmayacaktır.

Yani emeklilik başvuruları:

-Azalacak

-Çok daha azalacak

-Hatta neredeyse sıfıra yakla­şan bir döneme girilecektir”