Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre doğru kullanım belli oldu. İşte, Ardarda mı, art arda mı? TDK’ya göre nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “art arda” kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda yanlış kullanılan bu ifade için Türk Dil Kurumu (TDK) açık ve net bir kural ortaya koyuyor.

ARDARDA NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı “art arda” şeklindedir. “Ardarda” biçimindeki bitişik kullanım yazım yanlışıdır. “Art” sözcüğü belirteç olarak kullanılır ve ardından gelen isimlerle ayrı yazılır.