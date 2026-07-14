Kaynak: İHA

Ardahan kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli sağanağın durmasıyla birlikte, gökyüzünde seyri doyumsuz bir renk cümbüşü yaşandı. Yağmuru getiren bulutların dağılmasının ardından ortaya çıkan gökkuşağı, bölgenin büyüleyici doğasına benzersiz bir estetik kazandırdı.

Gökyüzünde kısa bir süre boyunca kalmasına rağmen büyük ilgi gören doğa olayı, çevredeki vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Çok sayıda kişi, bu nadide anı ölümsüzleştirmek adına cep telefonu kameralarıyla kayıt yaptı. Gökkuşağı, özellikle yeşilin her tonunu barındıran coğrafyayla birleşerek izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Bölge sakinlerinden Serhat Soylu da bu göz alıcı manzarayı kaçırmayarak bol bol fotoğraf çekti ve anı kayıt altına aldı.

Diğer yandan Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde yerel sağanak geçişlerinin yer yer etkisini sürdürebileceğini ifade etti. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiği hatırlatıldı. Yağış dalgasının arkasından gökyüzünü süsleyen gökkuşağı ise günün en etkileyici karesi olarak hafızalardaki yerini aldı.