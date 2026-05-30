Ardahan’ın yüksek rakımlı bölgelerinde mayıs ayında aniden bastıran kar yağışı ve şiddetli tipi, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Ardahan’ı Şavşat’a bağlayan karayolu üzerindeki Sahara Geçidi’nde kış şartları geri döndü.

Yüksek rakımlı geçitte etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle bazı binek araçlar yolda mahsur kalırken, çok sayıda ağır vasıta ve TIR ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede uzun araç kuyrukları ve trafik yoğunluğu meydana geldi.

İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yol, yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bahar ayında kar sürprizi yaşayan vatandaşlar ise mayıs ayındaki bu yoğun yağış karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.